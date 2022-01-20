Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Подмосковная архитектурная комиссия в 2021 году рассмотрела 645 проектов

Георгий Соланович

Город
Подмосковная архитектурная комиссия в 2021 году рассмотрела 645 проектов
Фото: Пресс-служба Госдумы

Архитектурная комиссия Московской области в 2021 году рассмотрела 645 проектов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

— Работа комиссии в первую очередь направлена на то, чтобы в Подмосковье появлялись абсолютно новые с точки зрения качества архитектурных решений объекты, в том числе и социальной инфраструктуры: школы, детские сады, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы и другое. Всего в 2021 году через рабочую группу Архкомиссии прошло 645 вопросов, —уточнил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Среди проектов, прошедших через архитектурную комиссию, есть и такие, как детский технопарк с кампусом в Долгопрудном, комплекс МИА «Россия сегодня» в Одинцове и дом ветеранов в Королеве. За 2021 год удаленно было проведено 48 заседаний, передает слова Гордиенко агентство городских новостей «Москва».

19 января стало известно, что в подмосковном Домодедове появятся футбольный манеж и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Читайте также:
Подмосковье итоги года Архитектура
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Все мнения
О проекте