Подмосковная архитектурная комиссия в 2021 году рассмотрела 645 проектов

Фото: Пресс-служба Госдумы

Архитектурная комиссия Московской области в 2021 году рассмотрела 645 проектов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

— Работа комиссии в первую очередь направлена на то, чтобы в Подмосковье появлялись абсолютно новые с точки зрения качества архитектурных решений объекты, в том числе и социальной инфраструктуры: школы, детские сады, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы и другое. Всего в 2021 году через рабочую группу Архкомиссии прошло 645 вопросов, —уточнил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Среди проектов, прошедших через архитектурную комиссию, есть и такие, как детский технопарк с кампусом в Долгопрудном, комплекс МИА «Россия сегодня» в Одинцове и дом ветеранов в Королеве. За 2021 год удаленно было проведено 48 заседаний, передает слова Гордиенко агентство городских новостей «Москва».

19 января стало известно, что в подмосковном Домодедове появятся футбольный манеж и физкультурно-оздоровительный комплекс.