Эксперт спрогнозировал замедление роста цен в РФ

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Рост цен начнет плавно замедляться, однако пик инфляции в России еще не пройден. Об этом сообщила сотрудник Центра стратегических разработок Наталья Сафина.

Инфляция на 14 января равняется 8,62% в годовом выражении. По словам Сафиной, возврат к прогнозу Центробанка РФ в 4% произойдет не раньше 2023 года.

Резкий рост цен в декабре 2021 года был обусловлен скорым наступлением новогодних праздников. Банк России, согласно мнению сотрудника Центра стратегических разработок, продолжит повышать ключевую ставку, что приведет к уменьшению потребительского спроса. Более того, такую же роль сыграет доиндексация пенсий, объявленная президентом России, однако такая мера затронет только малую часть население страны.

— Таким образом, при условии отсутствия новых шоков в мировой экономике и геополитике, можно ожидать, что инфляция сможет начать замедляться уже в ближайшие месяцы. Тем не менее, достижение целевого уровня в 4% кажется более реальным не раньше 2023 года, — резюмировала она в беседе с РИА Новости.

19 января был назван округ Москвы, где зафиксирован рекордный прирост цен на жилье.