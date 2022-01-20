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Услугами сопровождения на вокзалах ОЖД воспользовались 24 тысячи человек

Георгий Соланович

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Услугами сопровождения на вокзалах ОЖД воспользовались 24 тысячи человек
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Услугами сопровождения на вокзалах и станциях Октябрьской железной дороги (ОЖД) в 2021 году воспользовались почти 24 тысячи пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

— За 12 месяцев 2021 года 23,7 тысяч пассажиров воспользовались услугами сопровождения на вокзалах. В декабре услуги сопровождения были оказаны 1,9 тысяч пассажиров, из них порядка 600 пассажиров – дети, уточнили в пресс-службе.

Вокзалами, где услуга оказалась наиболее востребована, стали Ладожский и Московский вокзалы в Санкт-Петербурге, а также Ленинградский вокзал в Москве, передает агентство городских новостей «Москва».

19 января начался финальный этап строительства станции «Минская» будущего МЦД-4. Там стартовали отделочные работы. Железнодорожники трудятся на станции круглосуточно. Работа кипит. Начали устанавливать окна, эскалаторы, завершают прокладывать проводку.

За полтора года с начала строительства здесь сделали многое. В частности, проложили железнодорожные пути через Минскую улицу.

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