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Мэрию Южно-Сахалинска эвакуируют из-за сообщений о минировании

Георгий Соланович

Происшествия
Мэрию Южно-Сахалинска эвакуируют из-за сообщений о минировании
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Работников мэрии Южно-Сахалинска экстренно эвакуируют в связи с поступившими сообщениями о минировании здания. Об этом сообщил официальный Telegram-канал города.

Сейчас на месте работают специалисты. Мэрия продолжит свою работу после подтверждения безопасности на объекте. Всего же с 19 по 20 января в регионе было зарегистрировано 49 сообщений подобного характера, уточнили в Telegram-канале. На улице из-за угрозы жизни оказались педагоги и студенты Сахалинского государственного университета. Там также ведутся работы по выявлению угрозы.

19 января из-за угрозы минирования в Красноярске эвакуировали все детские сады. Интересно, что отправители угроз в настоящее время находятся не в России. Позднее стало известно, что все сообщения о взрывчатом устройстве оказались ложными.

Накануне свыше ста школ эвакуировали в Красноярске из-за анонимных сообщений с угрозами о минировании образовательных учреждений. Это произошло из-за того, что на электронные почты учреждений поступили ложные анонимные сообщения об угрозах.

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