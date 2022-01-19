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В Красноярске эвакуировали все детские сады из-за угрозы минирования

Полина Долганова

Происшествия
В Красноярске эвакуировали все детские сады из-за угрозы минирования
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Красноярске детей начали эвакуировать из всех детских садов после анонимных сообщений об угрозе минирования. Об этом в среду, 19 января, сообщили в местном управлении образования.

— Все детские сады эвакуируют, — говорится в сообщении.

По словам источника ТАСС, отправители угроз в настоящее время находятся не в России.

Позднее стало известно, что все сообщения о минировании оказались ложными.

Накануне свыше ста школ эвакуировали в Красноярске из-за анонимных сообщений с угрозами о минировании образовательных учреждений. Это произошло из-за того, что на электронные почты учреждений поступили ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма.

До этого около 14 школ Ростова-на-Дону получили сообщения от анонимных источников об угрозе совершения террористических атак. В результате случившегося родителей попросили забрать своих детей из образовательных учреждений.

13 января все школы Саратова были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Уточнялось, что в результате случившегося все занятия в учреждениях отменились.

12 января 151 школу эвакуировали в Екатеринбурге по аналогичным причинам. В департаменте здравоохранения города отметили, что всего в Екатеринбурге насчитывается 163 школы. Таким образом эвакуация не коснулась всего 12 образовательных учреждений. При этом по итогам проверок правоохранители еще ни разу не нашли в учреждениях каких-либо опасных веществ. Сообщения вновь начали приходить в школы города 17 января.

13 января эвакуация всех школ прошла в Самаре.

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