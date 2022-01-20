Садальский️ назвал любимый парфюм Путина

Фото: Youtube / Стас Садальский

Российский актер Стас Садальский️ предположил, что любимым парфюмом президента России Владимира Путина могут быть духи от бренда Hugh Parsons, 100 миллилитров которого стоят примерно десять тысяч рублей. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Он уточнил, что никакой официальной информации о любимых духах российского лидера нет. Свое предположение Садальский️ сделал, ссылаясь на дистрибьютора Татьяну Кирилловскую.

— Вот, что интересно, любимый аромат Путина официально никогда не назывался, но парфюмер утверждает, что наш вождь пользуется этим, что на фото. Кириловская называет этот запах ароматом ответственности, впрочем, не будем выдавать все секреты. Я уверен, что, если подчиненный-(ная) влюбляется в руководителя, его выбор духов удачен. А вы так не считаете? — написал актер в Instagram.

Пятого ноября 2021 года стало известно, что парфюмеры из России разрабатывают серию запахов, олицетворяющих разные субъекты страны. Предположительно, запахи будут использоваться во время официальных приемов, а также в местных культурных учреждениях.