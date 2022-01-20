СМИ: ОП предложила обнулить ставку по ипотеке для многодетных семей

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Общественная палата России (ОП РФ) предложила снизить ставку по ипотеке или жилищный кредит для семей, в которых воспитывается трое и более детей до 0 процентов годовых. Об этом рассказала заместитель председателя палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова.

По ее словам, список мер поддержки семей, который подготовила для правительства ОП, был подготовлен на основе проведенного совместно с ВЦИОМ опроса родителей во всех субъектах России.

Так, за снижение ставки на ипотечный заем до 0 процентов проголосовали 60 процентов россиян.

В списке также содержались такие меры поддержки, как предоставление жилья на бесплатной основе семьям с пятью и более детьми и единовременная выплата на покупку жилья для семей, в которых воспитываются дети-инвалиды. За каждую из этих мер проголосовали 42 и 40 процентов респондентов соответственно.

ОП также предложила ввести ежемесячное пособие на каждого ребенка младше 18 лет и опцию выбора гибкого графика на работе для матерей.

— Очень важная история с ежемесячным пособием в размере прожиточного минимума (МРОТ) на няню для родителей детей до трех лет. Если реализовать это в виде сертификатов, то, например, три мамы могут скинуться сертификатами и оплатить присмотр за своими детьми, — рассказали про другую инициативу представители палаты в разговоре с «Известиями».

Накануне эксперт по ипотеке и недвижимости Ирина Радченко рассказала, как уменьшить размер кредита на жилье, тем кто оформил его раньше.

По словам специалиста, люди, которые взяли кредит три–четыре года назад под 12–13 процентов годовых, могут рефинансировать его, если не сделали этого раньше. В настоящее время ставка составляет около 9 процентов. Стоит рефинансировать ипотеку, если ваша ставка превышает 10 процентов.