Енотовидная собака Буба и еноты впали в спячку в Московском зоопарке позже обычного

Енот / Фото: Ольга Кувыкина

Енотовидная собака Буба и еноты впали в спячку в Московском зоопарке. Обычно они засыпают еще в декабре. Об этом в четверг, 20 января, сообщили в пресс-службе зоосада.

— Рады сообщить, что наши полосатые товарищи наконец уснули. Пушистая группа из енотов и собаки Бубы решила, что температура уже упала достаточно низко для засыпания. Обычно еноты и Буба засыпают в декабре, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

Признаками близкой спячки эксперты назвали меньшее количество следов в вольере — зверьки стали больше времени проводить в подготовленном для спячки месте, что остается верным признаком близкой зимовки. Енотов кормили осенью по специальной диете, поэтому в текущий период им достаточно есть всего один раз в неделю.

— Еноты сейчас выглядят весьма стройно. Даже Моисей - видный любитель поесть как минимум за двоих. Сейчас их рацион состоит из перепелок, орехов и креветок - хорошо насыщающий корм, богатый белком и жирами. Также такие продукты легко раскидать по территории, чтобы еноты могли не только поесть, но и развлечься, — резюмировали в пресс-службе зоопарка.

До этого сообщалось, что более 1,5 тысячи детенышей родились за прошедший 2021 год в Московском зоопарке — это рекордное число. В зоопарке уточнили, что рекордсменами по количеству потомства традиционно стали птицы. Первым в 2021 году появился на свет птенец кудрявого пеликана. Потомство также в этом году дали черные аисты, полярные совы, фламинго, черношейные и черные лебеди. Кроме того, в зоопарке появился на свет птенчик венценосного журавля. В центре воспроизводства редких видов животных родились детеныши очень редкого даурского журавля, дрофы и стерха.