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В МИД Венгрии выразили желание скорее договориться с РФ о производстве «Спутника V»

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
В мире
В МИД Венгрии выразили желание скорее договориться с РФ о производстве «Спутника V»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Венгрия планирует как можно оперативнее договориться с российской стороной о производстве препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник V» на своей территории. Об этом в четверг, 20 января, сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

По его словам, в настоящее время в Венгрии строится государственный завод по производству вакцин. Запустить предприятие планируется к осени 2022 года.

— Мы бы хотели, чтобы этот завод был задействован в производстве «Спутника V», и мы уже начали переговоры, — рассказал министр, чьи слова приводит ТАСС.

17 января медицинский регулятор Австралии (TGA) признал российскую вакцину «Спутник V» для подтверждения статуса вакцинации от коронавируса.

14 января препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» одобрили в западноафриканской стране Бенин.

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