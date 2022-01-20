Дом в ЖК «Саларьево парк» в ТиНАО ввели в эксплуатацию

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, поселение Московский, жилой комплекс Саларьево Парк Карта всех событий

В столичном жилом комплексе (ЖК) «Саларьево парк» ввели в эксплуатацию новостройку, рассчитанную на 608 квартир. Об этом в четверг, 20 января, сообщили в пресс-службе Комитета государственного строительного надзора Москвы.

— Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию корпус 34 в жилом комплексе «Саларьево парк» в ТиНАО. Объект возведен вблизи деревни Николо-Хованское в поселении Сосенском в составе седьмого этапа строительства, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что застройщиком выступил ООО «Специализированный застройщик «Тирон» (ПАО ГК «ПИК»)». Корпус представляет собой здание переменной этажности (от девяти до пятнадцати этажей). Он обладает подземной парковкой на 123 машины и 343 внеквартирными хозяйственными кладовыми. Первый этаж является нежилым — там будут открыты предприятия сферы обслуживания.

В состав ЖК входят также школа на 1150 учеников и три детских сада. Территории вокруг озеленены и благоустроены.

Накануне сообщалось, что с начала 2022 года в Московской области разрешение на ввод в эксплуатацию получили 33 жилых дома и 31 нежилой объект. Также было выдано 28 разрешений на строительство нежилых зданий.