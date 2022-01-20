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Врач перечислил опасные признаки рака кожи

Ирина Игнатенко

Общество
Врач перечислил опасные признаки рака кожи
Фото: pixabay.com

Существует ряд признаков, когда рак кожи можно выявить на ранней стадии, если вовремя обратиться к врачу. О них рассказала врач-онкодерматолог Клиники кожных и венерических болезней имени Рахманова Екатерина Вертиева.

По словам специалиста, если меланома формируется из родинки, то у нее меняются границы. Вместо четкого и аккуратного темного образования она начинает расползаться.

Второй важный признак — изменение цвета. Стоит проконсультироваться со специалистом, если родинка стала черной, розовой или синей. Третий признак начала развития опасной опухоли — увеличение родинки в размерах.

— Я всегда прошу своих пациентов: если родинка за полгода увеличилась в два раза, то лучше обратиться к врачу, — подчеркнула врач в комментарии «360».

Специалист предупредила, что кроме меланомы есть другие злокачественные новообразования: базально-клеточные и плоскоклеточные опухоли. Они проявляются в виде розовых шелушащихся пятен. При этом у человека не возникает болевых ощущений.

До этого врач объяснил, опасно ли выщипывать волосы из родинки.

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