СМИ: Худрука «Современника» Рыжакова госпитализировали с коронавирусом

Фото: Официальный сайт театра «Современник»

Художественного руководителя театра «Современник» Виктора Рыжакова госпитализировали с коронавирусом в Москве. Об этом в четверг, 20 января, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, 61-летний худрук театра переболел COVID-19 в декабре 2022 года. Однако 17 января 2022 года у него поднялась температура до 38,5 градуса, он снова почувствовал слабость и боль в горле.

В итоге тест Рыжакова на коронавирус вновь показал положительный результат.

В настоящее время режиссер находится в больнице, его состояние оценивается как среднетяжелое.

Виктор Рыжаков родился в Хабаровске 25 мая 1960 года. В свое время он окончил Дальневосточный институт искусств, Театральное училище имени Щукина и аспирантуру Российской академии театрального искусства (ГИТИС).

Он занял пост художественного руководителя театра «Современник» в декабре 2019 года — после того, как не стало народной артистки СССР и бывшего худрука учреждения Галины Волчек.