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Около 22 тысяч услуг ранней реабилитации оказали малышам с особенностями развития в 2021 году

Михаил Алимов

Город
Около 22 тысяч услуг ранней реабилитации оказали малышам с особенностями развития в 2021 году
Фото: «Вечерняя Москва»

В столице за 2021 год служба ранней помощи оказала 22 тысячи услуг детям с особенностями развития. Об этом в четверг, 20 января, рассказал заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Алексей Володин.

— Когда в семье рождается ребенок с особенностями здоровья, родителям необходимо как можно раньше начать работу с профильными специалистами, чтобы не утратить его реабилитационный потенциал. Во время первых визитов семьи сотрудники службы ранней помощи проводят диагностику для определения физического и психоэмоционального состояния малыша, после чего составляют индивидуальную программу ранней помощи, — сообщил он.

Для эффективности занятий сотрудники службы контролируют выполнение родителями программы и, при необходимости, корректируют ее.

Помощь оказывается детям до трех лет с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы, нарушениями речи, слуха, генетическими аномалиями, расстройствами аутистического спектра и прочими отклонениями в раннем возрасте. Для ребят составляется индивидуальная программа, которую они проходят вместе с родителями и специалистами, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что цикл встреч под названием «Педагог, реализующий адаптированную общеобразовательную программу» стартовал в сентябре 2021 года. Более пяти тысяч педагогов приняли участие в воркшопах по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, организованных специалистами Городского психолого-педагогического центра Москвы.

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