Захарова обвинила главу МИД Канады в лжесвидетельствовании о погибших украинцах

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли занимается лжесвидетельствованием, когда называет украинцев, которые погибли в результате внутриполитического конфликта, «павшими в войне с Россией». Такое мнение в четверг, 20 января, выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Она приезжает в Киев, преклоняет колени перед фотографиями бойцов внутриукраинского конфликта, а на ее официальных ресурсах появляется строчка о том, что это «павшие в войне с Россией». Если министр занималась наследием своей страны, наверное, должна знать, что такое гражданское противостояние, — написала Захарова в своем Telegram.

Она также отметила, что такие слова канадского министра можно расценивать как неопытность, однако на предыдущих должностях Жоли должна была набраться компетентности в подобных вопросах.

18 января Мелани Жоли опубликовала на своей странице в Twitter сообщение о погибших украинских солдатах, которые пали «на восточном фронте».

В этот же день Канада отправила отряд спецназа на Украину из-за «роста напряженности» с РФ. По информации источников, присутствие канадских военных является попыткой сдержать «российскую агрессию» в отношении Украины. Также они должны помочь в разработке плана по эвакуации канадских дипломатов в случае начала военных действий.

Днем ранее канадские власти рекомендовали жителям страны на время отложить поездки на Украину. Об этом свидетельствует заявление, опубликованное на официальном сайте местного правительства.