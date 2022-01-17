Власти Канады рекомендовали гражданам воздержаться от поездок на Украину

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Канадские власти рекомендовали жителям страны на время отложить поездки на Украину. Об этом свидетельствует заявление, опубликованное на официальном сайте местного правительства.

— Избегайте не вызванных необходимостью поездок на Украину из-за продолжающейся российской агрессии и сосредоточения военных сил в и вокруг страны, — говорится в заявлении.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечал Bloomberg.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Соединенные Штаты не предоставили никаких доказательств этих обвинений.