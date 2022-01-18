СМИ: Канада отправила отряд спецназа на Украину из-за роста напряженности с РФ

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Отряд канадского спецназа отправили на Украину из-за роста напряженности между военными НАТО и Российской Федерацией, а также возможной эскалации на границе Украины. Об этом сообщает в понедельник, 17 января, телеканал Global News.

По информации источников, присутствие канадских военных является попыткой сдержать «российскую агрессию» в отношении Украины. Также они должны помочь в разработке плана по эвакуации канадских дипломатов в случае начала военных действий. Официальные источники не стали подтверждать данную информацию, передает канал.

В Госдуме назвали провокацией слова Нуланд о «российском вторжении» на Украину. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик охарактеризовал слова заместителя американского госсекретаря Виктории Нуланд о возможном «российском вторжении» на Украину как очередную провокацию.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечал Bloomberg.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.