В Госдуме ответили на призыв Шольца к России признать «силу правды»

Фото: Пресс-служба Госдумы

Единственным возможным способом разрешить конфликт вокруг Украины является выполнение Киевом Минских соглашений. Об этом в четверг, 20 января, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о выгоде сотрудничества с Западом.

— Запад вместо того чтобы давить на Киев, устраивает истерию относительно «российских угроз» и «вторжения» России на территорию Украины, — сказал парламентарий в беседе с «Думой ТВ».

Он также добавил, что Россия уже долгое время призывает западную сторону повлиять на Украину в данном вопросе, однако все призывы остаются без ответа.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что о результатах дипломатии по урегулированию конфликта на Украине говорить еще рано. По его словам, Германия выступает за сохранения территориальной целостности Украины и готова защитить республики от агрессии со стороны РФ.

Что касается отношений Берлина и Москвы, канцлер ФРГ напомнил Кремлю о выгодах российско-германского сотрудничества. Более того, Германия всячески поддерживает диалог с Россией.