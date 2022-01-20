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В Госдуме ответили на призыв Шольца к России признать «силу правды»

Полина Долганова

В мире
В Госдуме ответили на призыв Шольца к России признать «силу правды»
Фото: Пресс-служба Госдумы

Единственным возможным способом разрешить конфликт вокруг Украины является выполнение Киевом Минских соглашений. Об этом в четверг, 20 января, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о выгоде сотрудничества с Западом.

— Запад вместо того чтобы давить на Киев, устраивает истерию относительно «российских угроз» и «вторжения» России на территорию Украины, — сказал парламентарий в беседе с «Думой ТВ».

Он также добавил, что Россия уже долгое время призывает западную сторону повлиять на Украину в данном вопросе, однако все призывы остаются без ответа.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что о результатах дипломатии по урегулированию конфликта на Украине говорить еще рано. По его словам, Германия выступает за сохранения территориальной целостности Украины и готова защитить республики от агрессии со стороны РФ.

Что касается отношений Берлина и Москвы, канцлер ФРГ напомнил Кремлю о выгодах российско-германского сотрудничества. Более того, Германия всячески поддерживает диалог с Россией.

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