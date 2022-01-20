Новый посол России в Белоруссии Грызлов прибудет в Минск до конца месяца

Фото: Администрация президента РФ

Новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов приедет в Минск и приступит к выполнению своих обязанностей до конца января. Об этом в четверг, 20 января, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— Назначение такого видного политического деятеля на пост посла показывает особое значение, которое мы придаем отношениям с братской республикой, — цитирует представителя МИД РИА Новости.

14 января президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова новым послом в Белоруссии.

Грызлов возглавляет высший совет «Единой России» с 2002 года. С 2001 по 2003 год он одновременно был главой МВД, а с 2003 по 2011 год — спикером Госдумы.

В 2015 году он стал полномочным представителем России в трехсторонней Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Послом России в Белоруссии до настоящего момента являлся Евгений Лукьянов, вступивший на пост в марте 2021 года.