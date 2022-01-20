Два человека пострадали в результате ДТП маршрутки и автобуса на востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Сталеваров, 14к1 Карта всех событий

На востоке столицы произошло ДТП с участием маршрутки и автобуса, в результате которого пострадали два человека. Об этом в четверг, 20 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», маршрутное такси «газель», следующее по маршруту № 110, столкнулось с автобусом, курсирующим по маршруту № 193.

— В результате аварии пострадали два человека. Их госпитализировали в ГКБ № 36, — заключил источник «ВМ».

В столичном Дептрасне уточнили, что ДТП произошло в 9:35 утра в районе дома 14, корпус 3, на улице Сталеваров.

Автобус принадлежит перевозчику Московской области АО «Мострансавто», «газель» — частному перевозчику ООО «Домтрансавто».

— По предварительной информации виноват автобус ГАЗ, следовавший по маршруту № 110. Он врезался сзади в стоящий на остановке автобус ЛиАЗ (маршрут № 193), — пояснили в ведомстве.

На месте происшествия работают оперативные службы. Из-за инцидента перекрыта одна полосы движения.

До этого сообщалось, что на Каширском шоссе произошло ДТП с участием маршрутки и грузовой машины. В результате инцидента пострадали семь человек.