Семь человек пострадали при столкновении маршрутки и грузовика в Подмосковье

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Россия, Московская область, Каширское шоссе, 30-й километр Карта всех событий

На Каширском шоссе произошло ДТП с участием маршрутки и грузовой машины. В результате инцидента пострадали семь человек. Об этом в четверг, 20 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По данным ведомства, авария произошла в 06:55 утра на 30-м километре Каширского шоссе. Столкнулись маршрутка «Газель» и грузовик Volvo, ехавшие в попутном направлении.

— В результате семь пассажиров маршрутки пострадали и были госпитализированы, — цитирует ведомство ТАСС.

Добавляется, что детей среди пострадавших нет. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева сообщила «Вечерней Москве», что надзорное ведомство проводит проверку по факту случившегося.

— В ходе проверки будет дана оценка исполнению перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках, — заключила собеседница «ВМ».

Днем ранее четыре человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Новой Москве.

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе на дорогах Москвы произошло 91 ДТП, в котором три человека погибли и еще 108 пострадали, в том числе 18 детей в возрасте до 16 лет. Почти половина пострадавших детей — пассажиры транспортных средств. В ГИБДД отметили, что в период с 10 по 16 января автоинспекторы выявили почти 1400 случаев нарушения правил перевозки детей.