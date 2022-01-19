Четыре человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Новой Москве

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Россия, Москва, поселение Кленовское, село Кленово Карта всех событий

Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись в районе поселения Кленово (Новая Москва). Об этом «Вечерней Москве» в среду, 19 января, сообщил источник в экстренных службах.

Согласно его информации, в результате столкновения машины скорой помощи и автомобиля марки KIA пострадали четыре человека.

До этого в пресс-службе столичной ГИБДД рассказали, что по итогам 2021 года самым опасным нарушением правил дорожного движения (ПДД) на дорогах Москвы стало несоблюдение дистанции.

17 января водитель Subaru сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину с 11-летней девочкой на Университетском проспекте возле дома 16.

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе на дорогах Москвы произошло 91 ДТП, в котором три человека погибли и еще 108 пострадали, в том числе 18 детей в возрасте до 16 лет. Почти половина пострадавших детей — пассажиры транспортных средств. В ГИБДД отметили, что в период с 10 по 16 января автоинспекторы выявили почти 1400 случаев нарушения правил перевозки детей.