Прицеп грузовика опрокинулся на Ленинградском шоссе

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Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 58с7 Карта всех событий

Три полосы движения заняты на Ленинградском шоссе в районе метро «Водный стадион» из-за опрокинувшегося на проезжую часть грузового прицепа. Об этом в четверг, 20 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На Ленинградском шоссе в районе дома 58, строение 7, (в сторону области, в районе станции метро «Водный стадион») опрокинулся прицеп грузового автомобиля. Заняты три полосы движения в сторону области из четырех, — говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Позже в дептрансе сообщили, что движение в сторону области осуществляется по двум полосам из четырех.

До этого сообщалось, что на востоке столицы произошло ДТП с участием маршрутки и автобуса, в результате которого пострадали два человека. В столичном дептрансе уточнили, что ДТП произошло в 9:35 утра в районе дома 14, корпус 3, на улице Сталеваров.