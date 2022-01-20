Захарова прослезилась, говоря о блокадном Ленинграде

Фото: МИД РФ

Мария Захарова не сдержала слез, говоря о прорыве блокады Ленинграда, в ходе брифинга 20 января.

— Прошу прощения, для меня очень тяжело возвращаться к этим временам. С каждым годом, как ни парадоксально, трагедия и масштаб того, что пережила наша страна, ощущается все острее, — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, как сообщают «Известия».

В сентябре 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о выплате гражданам России, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и «Жителю блокадного Ленинграда». Единоразовая выплата составила 50 тысяч рублей и была приурочена к 80-й годовщиной открытия Дороги жизни — единственной транспортной магистрали через Ладожское озеро, связывающей блокадный Ленинград со страной.

Блокада Ленинграда продлилась 872 дня — с 21 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

27 января пройдет ежегодный всероссийский открытый дистанционный онлайн-конкурс «Дорогой жизни названа!», посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В ноябре 2021 года Мария Захарова осудила запрет георгиевских лент в Латвии. Дипломат заявила, что мы наблюдаем последовательную реинкарнацию фашизма: запрещение символики борцов с фашистскими преступниками и одновременно легализация шествий ветеранов Ваффен СС.