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Информационная система с данными о городском транспорте появится в Петербурге

Ирина Игнатенко

Общество
Информационная система с данными о городском транспорте появится в Петербурге
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Санкт-Петербурге появится первый государственный интернет-портал, благодаря которому петербуржцы смогут составлять маршруты проезда из одной точки в другую, видеть свое местоположение, получать информацию о расписании городского и пригородного транспорта и другие данные о транспортной системе города.

В настоящее время аналогичные задачи выполняют популярные в Петербурге программы «2ГИС» и «Яндекс.Транспорт». Новая информационная система станет частью реформы сферы городского транспорта.

Система будет доступна в мобильной и планшетной версиях». Запуск новой информационной системы запланирован на март 2022 года, сообщает издание «Невские новости».

Появление нового портала — это лишь часть транспортной реформы, которая назначена на июль 2022 года. В городе планируют отказаться от маршруток и кондукторов, обновить парк городских средств передвижения, построить новые остановки, ввести новые проездные билеты и проложить маршруты.

20 января стало известно, что мобильное приложение «Моя Тройка» заработало в Туле. В скором времени его внедрят и в другие регионы страны.

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