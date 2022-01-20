Столичные врачи за 24 часа вылечили еще 2307 пациентов от COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 2307 человек от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в четверг, 20 января.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 915 633 пациента.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 11 557 новых случаев заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 930, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 489.

Еще 70 пациентов за сутки скончались, говорится в сообщении.

Фото: Оперштаб

В этот же день мэр столицы Сергей Собянин в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул, что пессимистические прогнозы на фоне распространения коронавируса не подтвердились. По словам Сергея Собянина, экономика столицы справляется с условиями пандемии COVID-19.

17 января глава Минздрава Михаил Мурашко утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса. Теперь к противопоказаниям для вакцинации от COVID-19, в частности, относятся гиперчувствительность к компонентам, аллергия и осложнения после прививок. Кроме того, список дополнен пунктами об острых инфекционных и вирусных заболеваниях.