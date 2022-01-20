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Названы три сферы в Москве с самыми высокими медианными зарплатами в 2021 году

Ирина Игнатенко

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Названы три сферы в Москве с самыми высокими медианными зарплатами в 2021 году
Фото: depositphotos

За год медианная зарплата, которую предлагают московские компании, увеличилась на 16 процентов. Топ-3 самых высокооплачиваемых сфер — строительство, автобизнес и логистика.

Медианной зарплатой называется сумма, больше и меньше которой получают по 50 процентов работников.

Самые высокие заработки жителям Москвы предлагают в строительстве — 90 тысяч рублей. В топ-3 еще входят логистика и автомобильный бизнес. Здесь сотрудники могут получать по 80 тысяч рублей в месяц.

Наибольший рост медианных зарплат за год — на 30 процентов — отмечен в группе профессий «Консультирование». Зарплата выросла до отметки 65 тысяч рублей. На 25 процентов выросли зарплатные предложения в банковской сфере, передает РИАМО.

Эксперты также сообщили, что в 2021 году столичные компании почти вдвое увеличили число вакансий по сравнению с прошлым годом.

До этого москвичам рассказали, с чего начать поиск работы. Многие совершают ошибки при трудоустройстве еще на подготовительном этапе. Например, не оценивают рынок труда, не указывают важные данные в своем резюме или выбирают для его размещения неподходящий ресурс.

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