Москомэкспертиза согласовала проект межмузейного депозитарно-выставочного комплекса в Коммунарке

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Проект строительства межмузейного многофункционального депозитарно-выставочного комплекса для музеев федерального и городского ведения на территории административно-делового центра (АДЦ) в Коммунарке согласован Москомэкспертизой. Об этом в четверг, 20 января, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На территории АДЦ в Коммунарке за счет города будет построен межмузейный многофункциональный депозитарно-выставочный комплекс — проектная документация для строительства объекта согласована экспертами Мосгосэкспертизы, — передает его слова агентство городских новостей «Москва».

Комплекс построят в виде пяти выраженных объемов, которые разместят на едином стилобате. Специалисты возведут четыре шести-семиэтажных корпуса фондохранилища федеральных музеев, расположенные в восточной части в шахматном порядке, и шестиэтажный корпус фондохранилища музеев Москвы в западной части.

В стилобатной части комплекса разместят экспозиционно-выставочное пространство, образовательный и досуговый центры, а также кафе, зоны для проведения массовых мероприятий — культурных, образовательных, кинопоказов, выставок, лекций и т. д. В фондохранилище разместят коллекции 16 столичных музеев, которые отдадут около 820 тысяч единиц экспонатов. Также там будут находиться депозитарии Центрального музея Великой Отечественной войны, Государственного музейно-выставочного центра «Росизо», Государственной Третьяковской галереи и Государственного исторического музея.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, в подземной части комплекса расположатся технические и технологические помещения, там же будут проведены инженерные коммуникации.

— Проект предполагает, что территория комплекса будет огорожена. Также создадут проезды, открытые автостоянки, в том числе для автобусов и такси, установят велопарковки и выполнят благоустройство прилегающей территории: разобьют газон, высадят различные зеленые насаждения, сформируют общественную зону на стилобате с применением гранитной плитки и террасной доски. Для посетителей будут доступны сцена-амфитеатр, уличный кинотеатр, зона уличной музейной экспозиции и сухой бассейн, — резюмировал Леонов.

В декабре сообщалось, что в ближайшее время начнется строительство здания нового Музея искусств в Даниловском районе. Музей искусств станет частью культурно-досугового пространства на территории жилого комплекса, который строится в рамках реконструкции территории бывшей промзоны ЗИЛ.