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Синоптик спрогнозировал комфортную погоду в столице на предстоящих выходных

Виктория Сикерина

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Синоптик спрогнозировал комфортную погоду в столице на предстоящих выходных
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Жителей столицы ожидает мягкая погода на грядущих выходных днях. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в четверг, 20 января.

Он отметил, что температура воздуха в пятницу упадет до минус шести градусов. Также в этот день прогнозируются осадки в виде снега.

— В ночь на субботу тоже будет снег и усиление ветра до 15 метров в секунду. В субботу днем будет небольшой снег, температура минус 4–6. В воскресенье на пару градусов температура ниже, но она остается выше нормы примерно на 3–4 градуса, местами небольшой снег, преимущественно без осадков, — заявил метеоролог.

Вильфанд добавил, что в выходные возможны скачки атмосферного давления. В пятницу оно составит 735 миллиметров ртутного столба, а в воскресенье — около 755 миллиметров, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого синоптик рассказал, что высота сугробов в столице к выходным достигнет полуметра. По словам Вильфанда, в четверг и пятницу в столице ожидается снегопад. Теплая погода в городе сохранится до воскресения.

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