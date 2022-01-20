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Мертвая вода: врач предложил пациентам нетрадиционное лечение от COVID-19

Илья Ашуров

Общество
Мертвая вода: врач предложил пациентам нетрадиционное лечение от COVID-19
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Хакасии врач-терапевт предлагал пациентам лечиться от коронавируса нетрадиционными методами. Об этом в четверг, 20 января, сообщил Telegram-канал «Подъем».

Один из пациентов рассказал, что в качестве лечения от COVID-19 врач посоветовал ему «не мыться семь дней» и употреблять в пищу «кабачковое блюдо». К этим рекомендациям медик добавил бутылочку «мертвой воды», с помощью которой предписывалось делать ингаляции.

Фото: Telegram / Подъем
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Фото: Telegram / Подъем
Фото: Telegram / Подъем
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Фото: Telegram / Подъем
Фото: Telegram / Подъем
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Фото: Telegram / Подъем

Еще один пациент, посетивший этого врача, рассказал о «магнитотерапии», которая якобы помогает при температуре в 38,5 градуса. По словам терапевта, для проведения такой терапии нужно припаять к магниту крышки от банок, нагреть их и водить этим нехитрым сооружением в области горла и носа.

В министерстве здравоохранения республики подтвердили факты столь странных медицинских предписаний. С их автором собираются «провести беседу». Пациентам посоветовали в подобных случаях обращаться к завотделением, сообщает Telegram-канал.

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