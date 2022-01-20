Терапевт назвала главную опасность противовирусных препаратов при COVID-19

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Применение противовирусных препаратов без назначения врача в период заболевания COVID-19 может не только не иметь положительного результата, но и дать дополнительную нагрузку на организм. То же самое относится к использованию антибиотиков. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, решение о приеме противовирусных препаратов должен принимать специалист.

— Многие из таких препаратов — с недоказанной эффективностью. И непонятно, имеет ли смысл их вообще когда-либо применять. Против гриппа совершенно четко есть препараты, которые можно в первые 48 часов принимать. А насчет коронавируса — все остается на усмотрение врача. В любом случае это только при начале заболевания эффективно. Но я бы не рекомендовала никому начинать прием противовирусных препаратов, не посоветовавшись с доктором, — сказала терапевт.

Как уточнила собеседница «ВМ», даже качественные противовирусные препараты могут не сработать, если применяются без консультации с врачом. При использовании таких лекарств самостоятельно эффект может быть прямо противоположным, предупредила Чернышова.

— Может быть, организм только лишь будет отвлекаться на нейтрализацию этих препаратов, на взаимодействие с ними вместо того, чтобы все силы пустить на выздоровление. В легкой степени течения болезни достаточно собственных иммунных свойств организма, надо только иммунитету не мешать, — заметила врач.

При любых настораживающих симптомах стоит обратиться к врачу, заключила собеседница «ВМ».