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Полиция проверит видео с полуобнаженной девушкой на фоне Московской соборной мечети

Евгений Белоусов

Происшествия
Полиция проверит видео с полуобнаженной девушкой на фоне Московской соборной мечети
Фото: Скриншот с видео

Полиция заинтересовалась видеозаписью, на которой полуобнаженная девушка устраивает эротическую фотосессию на фоне московской соборной мечети. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в четверг, 20 января, в в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства скандального видеоролика.

До этого фотографировавшая полуобнаженную модель девушка в беседе с «ВМ» рассказала подробности произошедшего и принесла свои извинения. Она подчеркнула, что не является организатором фотосессии и стала участником случайно. По ее словам, устроившие фотосессию у храма девушки хотели «много подписчиков, известности и популярности», но при этом они даже не задумывались, что их действия могут кого-то оскорбить.

Утром 20 января в Сети появилось видео с девушкой в балаклаве, которая позирует в нижнем белье на фоне Московской соборной мечети. Имам Московской соборной мечети, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что в настоящее время готовится обращение в правоохранительные органы. По его словам, правоохранители должны оценить данный поступок и привлечь человека к ответственности.

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