Спектакль с участием Воронковой перенесли в Театре имени Пушкина в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

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Руководство Московского драматического театра имени Пушкина приняло решение перенести постановку «Обычный конец света» с участием актрисы Веры Воронковой на 29 марта. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения в четверг, 20 января.

Уточняется, что артистке потребуется длительная реабилитация после пожара в квартире, пишет Telegram-канал «ТАСС».

Пожар в квартире Веры Воронковой

Утром 19 января российскую актрису Веру Воронкову госпитализировали в столичное медицинское учреждение из-за возгорания новогодней елки у нее дома.

По предварительным данным, в квартире 56-летней звезды загорелась елка, которая стояла там с Нового года. В результате случившегося актриса получила ожоги органов дыхания и термоингаляционное поражение.

Позже медики диагностировали у Воронковой ожоги 31 процента тела. По словам специалистов, в особенности пострадали голова, лицо, шея и спина артистки.

По данным СМИ, на момент возгорания елки в квартире артистки также находилась дочь Воронковой. Несовершеннолетней, так же как и матери, понадобилась помощь медиков.

Вера Воронкова родилась в Одинцове в Подмосковье 21 марта 1965 года. В 2017 году ей было присвоено звание заслуженной артистки Российской Федерации.

В 1990 году актриса окончила Школу-студию МХАТ, а затем вошла в труппу Художественного театра. Всего за свою карьеру она сыграла около двадцати ролей. Так, например, Воронкова сыграла роль Шарлотты Ивановны в постановке «Вишневый сад» режиссера Владимира Мирзоева. Также актриса снялась во многих фильмах и сериалах, в том числе в «Каменской», «Год культуры», «Утомленные солнцем — 2: Цитадель» и других.