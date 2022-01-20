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«Юные психи»: два зацепера прокатились на электричке в Подмосковье

Евгений Белоусов

Происшествия
«Юные психи»: два зацепера прокатились на электричке в Подмосковье
Фото: АГН Москва
Россия, Рязанское направление Московской железной дороги, платформа Удельная Карта всех событий

В Сети появилось видео, на котором двое молодых людей прокатились зацепившись за электричку в Подмосковье. Видеозапись была опубликована в четверг, 20 января, в Telegram-канале «Москва с огоньком».

Инцидент произошел на остановке Московской железной дороги (МЖД) на станции «Удельная». На кадрах видно, как двое подростков держатся за хвостовой вагон электрички, когда та уже отъезжает с остановки.

Видео: Telegram / Москва с огоньком

Оператор ролика и очевидцы не одобрили поведение зацеперов. Девушка за кадром назвала молодых людей сумасшедшими.

— Психи вообще. Юные психи, — ответил ей оператор.

Отмечается, что молодые люди так и не слезли с вагона, уехав на электричке, говорится в публикации Telegram-канала «Москва с огоньком».

В ноябре 2021 года партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об увеличении штрафа для зацеперов в 40 раз. В случае принятия законопроекта штраф будет увеличен с 100 до 4000 рублей.

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