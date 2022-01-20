ТРЦ «Европолис» в Москве грозит закрытие на 90 суток из-за несоблюдения мер по COVID-19

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, проспект Мира, 211к2 Карта всех событий

Торгово-развлекательный центр «Европолис» в столице могут закрыть на 90 суток из-за нарушения требований по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов в четверг, 20 января.

Он отметил, что объект расположен на проспекте Мира.

— Сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты. Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением. Администрацией торгового центра не были приняты исчерпывающие меры по организации соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, — заявил инспектор ведомства.

Романов добавил, что штраф за такие нарушения составляет 300 тысяч рублей. Также он может быть увеличен до миллиона рублей или приостановления деятельности до 90 суток в случае причинения вреда здоровью человека.

Видео: Оперштаб

До этого сообщалось, что торговому комплексу «Трамплин» в Москве грозит закрытие на срок до 90 суток из-за выявленных нарушений антиковидных мер.