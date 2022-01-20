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Депутат объяснил, что даст законопроект о полном запрете вейпов

Анна Михалюк

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Депутат объяснил, что даст законопроект о полном запрете вейпов
Фото: pixabay.com/ArtTower

Депутаты от ЛДПР планируют внести в Госдуму законопроект о полном запрете вейпов.

В документах указано, что вейп является более безопасной альтернативой обычном сигаретам, при этом объемы этого рынка регулярно растут, а употребление испарителей наносит непоправимый вред здоровью. Особенно опасны вейпы для людей, перенесших ковид, сообщается в законопроекте.

Ярослав Нилов (фракция ЛДПР), председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, зачем нужны эти запреты и будут ли они эффективны.

Подробнее в видеоматериалах «ВМ»:

Что даст законопроект о полном запрете вейпов

— Запрет касается только вейпов. В некоторых европейских и азиатских странах они уже запрещены. Курить вейпы начинают чуть ли не в детских садах. Если раньше ребенок начинал курить и от него пахло табаком, то от вейпов запаха нет. Мы предлагаем запретить никотиносодержащие жидкости и устройства для их использования. Это не касается кальянов и электронных сигарет, — сказал эксперт.

Он напомнил, что печать на пачках устрашающих изображений с информацией о вреде курения — тоже инициатива ЛДПР:

— Определенный положительный эффект после внедрения этой инициативы есть. Мы не первооткрыватели: в Таиланде было принято такое решение раньше.

В последнее время в России участились случаи отравления подростков вейпами. Такой случай произошел 12 января в Бийске. Предполагается, что школьник скончался после курения.

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