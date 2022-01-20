Экс-генсек НАТО рассказал об испугавшей Польшу шутке Путина

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Шутка российского президента Владимира Путина во время первого заседания Совета Россия — НАТО испугала представителей альянса. Об этом заявил экс-генсек НАТО Джордж Робертсон в четверг, 20 января.

— Он сказал: «Я заметил, господин генеральный секретарь, что вы не только председатель Североатлантического совета, но и председатель Совета евроатлантического партнерства, а теперь еще и председатель Совета Россия — НАТО. Могу ли я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов?», — рассказал чиновник.

После перевода на английский это прозвучало как «House of Soviets», уточнил он. Слова Путина особенно сильно напугали делегацию из Польши, но это была лишь шутка, приводит слова Робертсона Foreign Policy.

13 января постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия разочарована реакцией Запада на предложения о гарантиях безопасности. Страны ОБСЕ, по его словам, по-своему интерпретировали закрепленный в документах принцип неделимости безопасности. При этом он уточнил, что делегации удалось донести позицию по данным вопросам.

Россия сделала особый акцент в ходе консультаций на площадке ОБСЕ в Вене на поведении США и НАТО, подчеркнул постпред. Москва не ставит ультиматум, а предлагает разобраться в возникших проблемах, заключил дипломат.