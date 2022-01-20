Мишустин заявил, что России важно остаться в статусе мировой авиационной державы

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране важно сохранить статус мировой авиационной державы.

По его словам, самолеты необходимы, чтобы обеспечить транспортную связанность регионов.

— Очень важно сохранить статус России как мировой авиационной державы. Современные самолеты нужны для того, чтобы обеспечить транспортную связанность всех регионов нашей большой страны, — сказал премьер-министр на совещании по развитию гражданского самолетостроения и обновлении парка самолетов гражданской авиации.

Авиастроительная отрасль, объяснил Мишустин, является наукоемким производством с высокой добавленной стоимостью. Она создает тысячи новых рабочих мест и стимулирует развитие смежных отраслей, сообщает РИА Новости.

Премьер-министр отметил, что в рамках реализации проекта МС-21 предполагается значительно расширить штат в регионах.

— Только в рамках реализации проекта МС-21 предполагается принять на работу дополнительно, внимание, более 25 тысяч высококвалифицированных специалистов в Иркутске, Ульяновске, Казани и Воронеже, — сказал Мишустин.

До этого премьер-министр говорил о намерении создать условия для опережающего роста качества жизни на Дальнем Востоке. Основной целью программы станет обеспечение притока людей в регион.