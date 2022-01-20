«Мир разрушен»: Мясников дал россиянам совет в связи с COVID-19

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Людям не стоит посещать больницы без острой необходимости в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил телеведущий и врач Александр Мясников в четверг, 20 января.

— Потому что ты идешь в госпиталь сделать колоноскопию, а уходишь с «дельтой» или вообще не выходишь оттуда, — рассказал специалист.

Мир «разрушен» из-за COVID-19, и врачи не советуют проходить диагностические обследования, подчеркнул он. Особенно это касается пациентов, которые должны проверяться в силу возраста, отметил Мясников в эфире «Вести FM».

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20 января в РФПИ сообщили со ссылкой на исследование итальянского Института Спалланцани, что эффективность вакцины «Спутник V» против штамма COVID-19 «омикрон» в два раза превысила эффективность вакцины Pfizer. Исследование проводилось в одинаковых лабораториях с применением двух образцов сыворотки крови пациентов, которые были вакцинированы «Спутником V» и Pfizer. В рамках работы удалось установить, что российская вакцина может нейтрализовать новый вариант вируса с помощью формирования иммунитета за счет высокого титра антител.