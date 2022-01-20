Ученые открыли новый вид насекомых, разрушающих скалы

Фото: depositphotos

Российские ученые открыли новый вид насекомых, способных вызвать биоэрозию силикатных горных пород. Ими оказались поденки или «крылатые однодневки» — древний отряд насекомых, живущих по всему земному шару, кроме Гавайских островов и острова Святой Елены.

Науке известно больше трех тысяч видов этих насекомых, способных буквально свернуть горы. Специалисты Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Лаверова (ФИЦКИА УрО РАН) и Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) обнаружили еще один.

Этот вид поденок-камнеедов обитает в реке Баго в центральной части Мьянмы. Он оставил след прямо в горных породах — скалы на участках с порогами испещрены отверстиями. Внутри ученые обнаружили тысячи личинок поденок, о чем рассказали в научном исследовании.

— Это первое в мире пресноводное насекомое, способное разрушать скалы, и первое в мире животное, вызывающее эрозию твердых горных пород, но не имеющее морских родственников, а изначально сформировавшееся в пресноводной среде, — сказал руководитель научной группы, директор ФИЦКИА УрО РАН, член-корреспондент РАН Иван Болотов.

Фото: nature.com

Ранее наука не связывала процессы биоэрозии с пресной водой, считая, что таковая возможна исключительно в морях и океанах. Но в 2018 году на северо-западе Мьянмы был обнаружен первый пресноводный организм, вызывающий эрозию силикатных пород. Тогда ученые решили, что это адаптировавшийся к новой среде обитания моллюск-бурильщик Lignopholas fluminalis. Через год на Филиппинах американские ученые открыли еще один вид моллюсков, способных разрушать горные породы.

Теперь ученым известны три вида пресноводных бурильщиков — моллюск-сверлильщик из Каладана, корабельный червь с Филиппин и поденка-камнеед с Баго.

— В частности, у поденок, сверлящих древесину, есть массивная нижняя челюсть, которая может быть полезна для бурения в каменных субстратах, таких как алевролит, — объясняют ученые.

В Московском лесопарке обнаружили горихвостку-чернушку, которая по приданиям принесла замерзающим людям огонь.