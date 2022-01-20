Путин присвоил главе Газпрома Миллеру звание Героя труда

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Президент России Владимир Путин присвоил главе Газпрома Алексею Миллеру звание Героя труда.

— За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Миллеру Алексею Борисовичу — председателю правления, заместителю председателя совета директоров публичного акционерного общества Газпром, город Санкт-Петербург, — отмечается в документе на портале правовой информации.

Миллер 31 января отметит 60-летний юбилей, он возглавляет организацию с 2001 года. Среди его наград — «За заслуги перед Отечеством» I и IV степеней, а также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

29 декабря 2021 года Миллер заявил, что проект «Северный поток — 2» полностью готов к началу эксплуатации. Первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации, подчеркнул он.

В тот же день Путин рассказал, что поставки газа в рамках проекта «Северный поток — 2» начнутся незамедлительно после одобрения ЕС. Объем поставок топлива составит 55 миллиардов кубометров в год, уточнил глава государства.