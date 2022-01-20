МВД раскрыло подробности дела замглавы Министерства транспорта РФ Владимира Токарева

Фото: Министерство транспорта России

Заместителя главы Министерства транспорта РФ Владимира Токарева подозревают в мошенничестве, совершенном с использованием личного положения группой лиц по сговору. Его дело взяло под контроль руководство СД МВД России. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 20 января, сообщили в пресс-службе МВД России.

По предварительным данным, Токарев с 2016 по 2018 год, занимая должность первого заместителя генерального директора ООО «СпецТрансСтрой», в целях кражи денег организации вовлек в противоправную деятельность ряд лиц из числа руководства «СпецТрансСтрой» и ООО «Главстройинвест» и других аффилированных организаций.

В среду, 19 января, в доме и на рабочем месте Токарева были проведены обыски. Обыск также прошел у другого фигуранта дела. Токарева задержали и заключили в ИВС.

О задержании замглавы Минтранса стало известно 19 января. Позднее в СМИ появилась информация, что Токарев проходит подозреваемым по уголовному делу.