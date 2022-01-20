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Власти Москвы предупредили о сильном снегопаде вечером в четверг

Евгений Белоусов

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Власти Москвы предупредили о сильном снегопаде вечером в четверг
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сильный снегопад ожидается в Москве, сообщили в четверг, 20 января, в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

Как заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков, снегопад продолжится до вечера субботы, 22 января. Всего за время непогоды в столице выпадет до 10 сантиметров снега.

Уточняется, что с выпадением осадков коммунальная техника выйдет на проведение механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

— Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, — сообщил заммэра.

По его словам, в случае необходимости количество техники и рабочих будет увеличено. Также под особым контролем городских служб находится очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, ТПУ, объектам социальной сферы.

— Просим водителей в непогоду быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию и с пониманием относиться к работе городских служб, — говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого Евгений Тишковец рассказал, что в столице температура будет ощущаться на пять градусов ниже реальной из-за приближающегося циклона «Ида», несмотря на южный ветер. По его словам, совокупность этих факторов даст ощущение температуры, отличающейся от истинной. Сильнее всего влияние циклона будет заметно в пятницу — он принесет снегопады и ухудшение погодных условий в целом.

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