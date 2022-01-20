ЦБ анонсировал презентацию обновленной банкноты 100 рублей

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ЦБ в ближайшие месяцы представит новую банкноту номиналом 100 рублей. Об этом сообщил зампред регулятора Михаил Алексеев в четверг, 20 января.

— Когда случается знаковое событие, а одно из таких событий произойдет очень скоро, я думаю, в течение ближайших месяцев, может быть, даже недель, будет пресс-конференция, где будет представлена новая банкнота, — рассказал чиновник.

Банк планирует обновить и другие банкноты, уточнил он. Новые 1000 и 5000 рублей поступят в обращение в 2023 году, 500 рублей — в 2024-м, а 10 и 50 рублей — в 2025-м, приводят слова Алексеева «Известия».

20 января ЦБ предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. С целью «снижения угроз» банк инициировал внесение ряда изменений в законодательство.

Так, предлагается ввести запрет на выпуск и обращение криптовалюты на территории страны и установить ответственность за нарушение данного запрета. Также предлагается установить ответственность за нарушение запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами — резидентами России.