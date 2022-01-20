Минспорт включил в нормативы для киберспортсменов бег и приседания

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Министерство спорта РФ включило в федеральный стандарт подготовки киберспортсменов бег и приседания. Соответствующий приказ был опубликован в четверг, 20 января, на портале правовой информации.

Как говорится в документе, мужчинам необходимо пробегать три километра за 15 минут, 100 метров — за 14,4 секунды. Также им нужно присесть 25 раз без остановки, выполнить наклон из положения стоя на плюс шесть сантиметров, поднять туловище не менее 33 раз за минуту.

В свою очередь женщины должны за 12 минут пробежать два километра, 100 метров — за 17,6 секунды, выполнить 23 приседания и наклон на плюс восемь сантиметров, а также поднять туловище 32 раза за минуту.

Кроме того, в программу входит «техническое мастерство», параметры которого в документе не уточняются.

Киберспортсмен в целом должен уделять физической подготовке от 25 до 40 процентов тренировочного времени, говорится в приказе.

17 октября команда Team Spirit из России одержала победу в десятом чемпионате мира по компьютерной игре Dota 2 The International 10, обыграв в гранд-финале китайскую команду PSG.LGD со счетом 3:2.

Россияне одолели соперников на первых двух картах, однако не обеспечили досрочную победу, поэтому итог чемпионства решился в пятой карте. Игроки получили около 18,2 миллиона долларов.