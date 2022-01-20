Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Рогозин опубликовал шутливое видео о возможном космодроме на Украине

Иван Юминов

Общество
Рогозин опубликовал шутливое видео о возможном космодроме на Украине
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал шутливое видео о планах Украины построить собственный космодром.

— Украинские ученые обсуждают строительство космодрома на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря, пишут местные издания, — написал Рогозин в Twitter.

13 января компания SpaceX успешно запустила украинский спутник «Сич-2-30» на ракете-носителе Falcon 9 с мыса Канаверал во Флориде. Старт состоялся в 18:26 по московскому времени, после чего Falcon 9 вернулась на стартовую площадку.

Спутник предназначен для мониторинга использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, а также ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом он позволит получать достаточно качественные данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей. «Сич-2-30». Он является первым за 11 лет собственным спутником Украины на орбите.

В тот же день сообщалось, что российская государственная корпорация «Роскосмос» и NASA в настоящее время договариваются о продлении использования Международной космической станции (МКС) до 2030 года. По словам Рогозина, 31 декабря 2021 года корпорация получила официальное уведомление со стороны США о продлении ими эксплуатации станции до 2030 года. Стороны также подготовили проект соглашения по полетам американских астронавтов на кораблях «Союз» и россиян на бортах США.

Читайте также:
Космос Украина Дмитрий Рогозин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Все мнения
О проекте