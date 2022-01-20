Рогозин опубликовал шутливое видео о возможном космодроме на Украине

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал шутливое видео о планах Украины построить собственный космодром.

— Украинские ученые обсуждают строительство космодрома на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря, пишут местные издания, — написал Рогозин в Twitter.

13 января компания SpaceX успешно запустила украинский спутник «Сич-2-30» на ракете-носителе Falcon 9 с мыса Канаверал во Флориде. Старт состоялся в 18:26 по московскому времени, после чего Falcon 9 вернулась на стартовую площадку.

Спутник предназначен для мониторинга использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, а также ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом он позволит получать достаточно качественные данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей. «Сич-2-30». Он является первым за 11 лет собственным спутником Украины на орбите.

В тот же день сообщалось, что российская государственная корпорация «Роскосмос» и NASA в настоящее время договариваются о продлении использования Международной космической станции (МКС) до 2030 года. По словам Рогозина, 31 декабря 2021 года корпорация получила официальное уведомление со стороны США о продлении ими эксплуатации станции до 2030 года. Стороны также подготовили проект соглашения по полетам американских астронавтов на кораблях «Союз» и россиян на бортах США.