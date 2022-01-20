СМИ: Суд оштрафовал программу «60 минут» за БДСМ-пропаганду в эфире

Кадр из передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»

Столичный суд оштрафовал государственный медиахолдинг ВГТРК за демонстрацию видео, которое содержит элементы БДСМ в эфире политической программы «60 минут» на «России 1». Об этом сообщает в четверг, 20 января, Telegram-канал Ura.ru.

Уточняется, что поводом для разбирательства стало то, что 21 июня 2021 года телеведущий Евгений Попов, обсуждая западные санкции против России, решил показать видео, где кандидат в городской совет Манхэттена Зак Вайнер практикует БДСМ со своей возлюбленной.

Суд вынес решение, что данное видео запрещено показывать детям, а возрастное ограничение передачи «60 минут» составляет 12+. В итоге штраф за нарушение составил 20 тысяч рублей.

12 января сообщалось, что бывшего музыкального продюсера «Муз-ТВ» оштрафовали за вредную для детей информацию. Мировой суд оштрафовал Андрея Разыграева за распространение вредной для детей информации. Он оштрафован на пять тысяч рублей. Кроме того, штраф в 20 тысяч рублей получил телеканал «Муз-ТВ» по аналогичной статье.