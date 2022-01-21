«Красивые до безумия»: Лобода запечатлелась с подросшими дочками на отдыхе

Фото: instagram/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода наслаждается отпуском. Она поделилась с поклонниками фото с отдыха, где запечатлелась с двумя дочками на пляже.

На новом снимке старшая наследница артистки Евангелина предстала в шортах и топе. Рядом была ее сестра Тильда, облаченная в шортики из денима, футболку и кепку, как у мамы. Обычно Лобода скрывает лицо малышки, но на этот раз она не стала его прятать.

— Какие же здесь фантастические закаты. Как я люблю это место! Так хорошо, ощущение счастья не покидает. Я восстановилась, полна сил, и кажется, готова к стадионам, — написала звезда в Instagram.

Фанаты восхитились наследницами певицы. Многие посчитали, что они похожи на маму.

«Тилля такая нежная! Божечки, красивые до безумия»; «Боже мой! Какие милые фотографии. Наши любимые девчонки»; «Вы такая счастливая рядом с детками»; «Вы просто прелесть»; «Как Тилля выросла»; «Тилля хорошенькая», — прокомментировали пост фолловеры.

В начале января Лобода запечатлелась с дочками у елки. Новогоднюю ночь певица работала в Москве. По всей видимости, после выступления она присоединилась к родным. На новых фото в Instagram артистка позирует в силуэтном платье миди с пайетками.