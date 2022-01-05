«Ой, какие красивенькие»: Лобода запечатлелась с дочками у елки

Фото: instagram/lobodaofficial

Новогоднюю ночь певица Светлана Лобода работала в Москве. По всей видимости, после выступления она присоединилась к родным.

На новых фото в Instagram артистка позирует с силуэтном платье миди с пайетками. Наряд ультрамаринового цвета дополнили остроносые туфли. Старшая дочь певицы Евангелина была в черном платье со струящейся юбкой. Она тоже надела ботильоны на шпильке. А вот маленькая наследница Тильда облачилась в белое пышное платье. Лобода взяла кроху на ручку. Они позировали у белой елочки.

— Мои любимые девочки всегда со мной. С любовью к наступившему 22, — написала звезда под снимками.

Поклонников умилили нежные фото — они оставили много теплых комментариев.

«Ева какая выросла! На каблуках уже! Ну ничего себе!»; «Ой, какие красивенькие»; «Ева такая взрослая»; «Вы с дочками обалденно прекрасны»; «Какие нежные семейные снимки», — прокомментировали фото пользователи.

В ноябре Лобода впервые раскрыла подробности личной жизни. Певица тщательно скрывает своего возлюбленного. Она не говорит о своем избраннике. Однако СМИ предполагают, что артистка встречается с миллиардером Артуром Гранцем. Знаменитость эти слухи никак не комментирует, но признается, что любима и счастлива.