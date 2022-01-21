Портрет Данте XVI века представят на выставке в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Большая Ордынка, 46с3 Карта всех событий

Картину «Аллегорический портрет Данте» XVI века художника Аньоло Бронзино выставят в Центре Вознесенского в столице с 21 января по 20 февраля. Долгое время портрет считался утерянным, его обнаружили только в 1990-х годах. Об этом сообщается на сайте Центра.

— Этот портрет в себе очень многое заключает, многое таит. Портрет считался утраченным и был обнаружен на рубеже XX-XXI веков. Картина в 2002 году была впервые опубликована, сразу была представлена на выставке, посвященной Микеланджело. Значимость имени того, кто на ней изображен, делает эту картину вообще произведением особого рода, не просто произведением живописи — это нечто большее, — сообщила куратор выставки, главный научный сотрудник ГМИИ им. А.С.Пушкина Виктория Маркова.

Портрет написал в 1532-1533 годах Бронзино, работа входит в трилогию «Великие поэты Тосканы, воспевающие любовь». Ее героями также стали Джованни Боккаччо и Франческо Петрарка, однако до нашего времени дошла только картина с Данте. С момента обнаружения портрет был в частной коллекции в Италии, но в 2020 году его продали. Мэрия Флоренции предложила Фонду Леонида Богуславского, учредителю Центра Вознесенского, приобрести картину, но с условием, что постоянным домом произведения останется Италия. Летом 2020 года картину выставляли в музее Метрополитен в Нью-Йорке, потом в Эрмитаже. После выставки в Москве портрет вернется в Италию.

Выставка в Центре Вознесенского включает три зала. В экспозиции представлены редкие издания XVI-XX веков из фондов Библиотеки иностранной литературы. Проект приурочен к 700-летию со дня рождения итальянского поэта и мыслителя Данте Алигьери, которое отмечалось в 2021 году.

Новая выставка путешественника Федора Конюхова откроется в Москве 4 февраля. В Российской академии художеств можно будет увидеть не только масштабные холсты и работы, охватывающие три десятилетия путешествий Конюхова по всему миру, но и автолитографии и зарисовки.