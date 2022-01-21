СК начал проверку после смерти в белгородской больнице семи беременных женщин и младенцев

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Следственный комитет в Белгородской области начал проверку после публикаций в СМИ сообщений о семи погибших в больнице беременных женщинах и их младенцах. Об этом в четверг, 20 января, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Речь идет о Шебекинской центральной районной больнице (ЦРБ). Следователи должны связаться с родными погибших, изъять и проанализировать медицинскую документацию и назначить экспертизы.

Портал Fonar.TV опубликовал историю лечения троих поступивших в больницу женщин со слов близких и юриста, который представляет интересы родственников погибших. По их данным, в 2021 году Шебекинская ЦРБ была перепрофилирована в единственный в области COVID-центр для беременных. В течение года в больнице скончались семь беременных пациенток. Автор материала пишет, что в нескольких случаях погибали не только женщины, но и младенцы.

Проведение доследственных проверок организовано по факту смерти двух рожениц и новорожденного.

Выговор объявили участникам застолья в красноярской больнице, где скончался пациент. Участники застолья по случаю новогоднего корпоратива в красноярской больнице, где из-за халатности врачей скончался пациент, получили выговор по факту нарушения порядка поведения на работе, сообщили 12 января в местном Министерстве здравоохранения.

При этом в ведомстве отметили, что выговор был объявлен исключительно по факту поведения сотрудников. Качество оказанной ими медицинской помощи все еще проверяется.